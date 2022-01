BEKIJK - Buurtbewoners in Beveren reageren verslagen op dood van Dean (4): "Hij was hier kind aan huis"

"Er zijn geen woorden voor", dat is de reactie die de meeste mensen in Beveren geven aan onze ploeg. De buurtbewoners en mensen die Dean of de familie persoonlijk kenden kunnen het nieuws over het overlijden van de 4-jarige jongen amper vatten. De gemeente Beveren opent ondertussen een rouwregister voor wie de familie een hart onder de riem wil steken.