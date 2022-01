Carrosseriebedrijf in Dilbeek plaatst 32 wegwijzers bij omleidingen: "Klanten moeten ons kunnen vinden"

De bedrijfsleider is van plan om nog extra wegwijzers te zetten. "De eerste fase van de werken die een impact zullen hebben op de bereikbaarheid van ons bedrijf, zullen vijf maanden duren. Ik heb dus nog 20 extra wegwijzers bij laten maken. Want op een kruispunt heb je meer dan vier pijlen nodig om het duidelijk te maken. Ik wil de mensen tot aan mijn deur laten komen. En tot nu toe is iedereen bij ons geraakt."