Coronablog: 51 procent kreeg al een herhalingsprik, nog geen akkoord over soepele inzet personeel bij omikron-uitval

Goeiemorgen! Welkom in onze liveblog op de dag na "Blue monday". Rood of groen, dat is de kleur van de coronacijfers waar we naar kijken, en helaas staan ze stevig in het rood. In deze blog blijf je op de hoogte van de grote en kleine belangrijke ontwikkelingen. Nog even je geheugen opfrissen voor je je dag start, dat kan in onze liveblog van maandag.