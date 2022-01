"Antisociale persoonlijkheidsstoornis zonder schuldbesef": Dave De Kock speelde twee keer rol bij dood van een kind

Het psychiatrisch rapport in de correctionele rechtszaak twee jaar later schetst een weinig hoopgevend beeld van de man: “Hij heeft een antisociale persoonlijkheidsstoornis met lage frustratietolerantie. Wanneer in een relatie de andere niet volgzaam is, maar hem tegenspreekt, dan hanteert hij verschillende copingmechanismen. Zo gaat hij zich bijvoorbeeld ten opzichte van een onwillige kleuter op een sadistische manier afreageren door hem in bed te smijten, van de trap te duwen of in een bad met koud water te zetten.”