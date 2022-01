De Kattenstoet in Ieper wordt na 1 jaar uitstel nu officieel afgelast, Snoezepoezen reageren teleurgesteld

9 mei 2021 zou normaal de 46e editie van de Kattenstoet van Ieper plaatsvinden. Maar vorig jaar besliste stad Ieper in samenspraak met het directiecomité om de stoet 1 jaar uit te stellen naar zondag 8 mei 2022.

De stad Ieper heeft nu in het schepencollege samen met het directiecomité van de Kattenstoet beslist om de Kattenstoet officieel af te gelasten. "Het grootste struikelpunt is dat we de voorbereidingen met 1.500 vrijwilligers op dit moment niet op een veilige manier kunnen opstarten", zegt burgemeester Emmily Talpe (Open VLD). "We hadden graag een kwaliteitsvolle editie laten doorgaan dit jaar, maar dat vraagt veel repetitietijd van alle groep en vereningingen. Het virus heeft in het afgelopen jaar ook getoond dat het sprongen kan maken, dus het is nog koffiedik kijken wat er zal gebeuren met of na de Omikronvariant."