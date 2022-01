Eerste fase astronautenselectie door ESA is afgesloten: 1.391 kandidaten blijven over, 4 op de 10 is een vrouw

Er waren oorspronkelijk 23.594 kandidaten in de running, van wie 287 met een fysieke handicap. Daar blijven nu 1.391 van over, onder wie 29 personen met een fysieke handicap. In totaal is dus amper een kleine 6 procent weerhouden. Tegelijk is 39 procent een vrouw, en dat is goed nieuws want de astronautenwereld kan wel wat extra vrouwelijk bloed gebruiken.

"Er zijn nu al vrouwelijke astronauten, onder meer iemand in het Internationaal Ruimtestation ISS, maar de perceptie is toch dat het vooral om mannen gaat. Ik denk dat de ESA zich daar wel bewust van was. De vacaturetekst deed een specifieke oproep aan vrouwen om zich kandidaat te stellen," vertelde één van de Belgische kandidaten, Barbara Versyck, eerder.