Drie metrostations in Brussel krijgen wanden langs de perrons

In de Brusselse metrostations Erasmus, Eddy Merckx en COOVI komen er wanden langs de perrons. Die moeten ervoor zorgen dat er niets op de sporen terechtkomt. "Eind 2024 gaan we in deze drie stations een automatische metro uittesten, zonder chauffeur dus", vertelt An Van hamme van de MIVB. "In dat geval is er dus geen bestuurder die kan ingrijpen als er iets op de sporen zou belanden. En dus moeten we dat vermijden door perronwanden te plaatsen."