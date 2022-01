Festival Labadoux start ticketverkoop: "Hopen op normaal festivalseizoen"

De festivalzomer is iets waar veel mensen al naar uitkijken. De ticketverkoop van Festival Labadoux, dat op 6, 7 en 8 mei doorgaat in Ingelmunster ging al van start. Want daar hopen ze dit jaar na 2 coronaversies op een volwaardig editie in mei met 14.000 bezoekers. "In 2020 hebben we "Labadoux Bubbels" georganiseerd en het voorbije jaar was er "Labadoux Zomer" voor een kleiner publiek met controle van het CST of een sneltest", vertelt de organisator Carl Windels.

"Om de mensen de komende dagen iets te geven om naar uit te kijken, lanceren we iedere dag enkele nieuwe namen", gaat Windels verder. "Maar er zijn al enkele namen gekend, die nog overblijven van het festival in 2020 dat we moesten afgelasten. Daarom nemen we heel wat contracten mee naar deze editie en kunnen bepaalde artiesten terugkeren. Maar er waren nog plaatsjes vrij voor enkele nieuwe namen, zoals bijvoorbeeld Fischer Z, Mooneye, Jaune Toujours of Dirty5."