Forensisch psychiater kaart gebrek beleid aan na ontvoering Dean: "Pas bij zulke incidenten schiet politiek in gang" 

Vanuit de forensische psychiatrie zelf komt er kritiek op de politiek over hoe ze in ons land omgaat met de begeleiding van gedetineerden, zowel in de gevangenis als erbuiten. Die kritiek komt nu blijkt dat kleuter Dean ontvoerd is door Dave De Kock, een man met een zwaar gerechtelijk verleden. Psychiatrische zorg voor gedetineerden bestaat dan wel, maar ze is te veel versnipperd en er wordt te weinig geluisterd naar de sector zelf. Dat vertelt forensisch psychiater Nils Verbeeck in "De ochtend" op Radio 1.