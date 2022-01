Gaslek bij wegenwerken op druk kruispunt in Roeselare: perimeter van 100 meter ingesteld

Tijdens werken op het kruispunt van de Westlaan en de Diksmuidsesteenweg raakte een kraan de gasleiding waardoor het gas onmiddellijk met hoge druk uit de leiding ontsnapte. In een straal van 100 meter rond het kruispunt moesten de inwoners hun huis verlaten. Omdat veel mensen uit werken waren, ging het om een beperkte evacuatie. De politie sloot ook enkele drukke invalswegen naar de stad af.

Maarten Vanderhaegen uit Staden was toevallig in de buurt na zijn boosterprik en verwittigde de hulpdiensten: "Ik wilde nog even naar de winkel gaan en hoorde een hoge en luide fluittoon en er was ook een gasgeur. Ik heb ook het personeel gewaarschuwd zodat er zeker niemand een sigaretje zou opsteken. Ik heb gewoon mijn burgerplicht gedaan."