Geen burgerlijke partijen op proces "tiramisumoord" in Alken: schoonfamilie beschuldigde blijft geloven in onschuld

Over een maand start in Tongeren het assisenproces over de zogenoemde "tiramisumoord", waarbij volgens de speurders, een vijftiger uit Alken zijn vrouw vergiftigde met slaapmiddelen in tiramisu. Opvallend, niemand heeft zich in die zaak burgerlijke partij gesteld. De schoonfamilie van de beschuldigde blijft geloven in zijn onschuld.