Geen versoepelingen in de cafés? Dan valt het doek over carnaval in Blankenberge

De carnavalsstoeten op zondag 27 februari lijken geen probleem, maar de maatregelen in de horeca dreigen wel roet in het eten te gooien. Blijven zitten op café, Covid Safe Tickets (CST) controleren en om 23 uur naar huis? "Dat zien ook onze carnavalisten niet zitten", zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). "Maandag hielden we overleg met alle verenigingen, wagenbouwers en jury, we staan op één lijn. Onder de huidige maatregelen is het onmogelijk om carnaval te vieren en te organiseren."

"Het is niet aan ons om te zeggen of en wat er versoepeld moet worden. We zullen in functie van de maatregelen die genomen worden, een beslissing nemen. Het is zo dat als we om 23 uur de cafés moeten sluiten, dat een serieus effect heeft op de carnavalssfeer. Dat is alvast één maatregel die in de weg staat om het op een normale manier te vieren. Het standpunt van vele carnavalisten is toch: "liever full option of anders helemaal geen carnaval", stelt de burgemeester.