Wevelgem plaatst camera's aan kerkhof na vandalisme: "Bloempotten en gedenktekens kapotgeslagen"

Vanmorgen ging Kurt Touquet het graf van zijn zoon, de overleden wielrenner Joren Touquet bezoeken in Wevelgem. Toen hij om 07.15 aankwam op de begraafplaats zag Kurt dat er opnieuw vandalen aan het werk geweest waren.

"Op het urnenveld branden er elke morgen ongeveer 20 lichtjes van mensen, die grote kaarsen plaatsen in lantaarns. Maar deze ochtend was het er volledig donker. De 2 lantaarns van bij het graf van mijn zoon waren weggesmeten en toen ik de zaklamp van mijn gsm aanstak zag ik allerlei andere dingen van op de graven, die opnieuw vernield waren", vertelt Kurt geschokt. "Ik heb toen heel kwaad naar de politie gebeld, want wie doet er zoiets en waarom? Het is geen diefstal, want er is niets gestolen, maar gewoon vandalisme. Ik snap niet wat ze daarmee willen bereiken?"