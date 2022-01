Politie Gent maakte geen fouten bij controle jongeren waarbij naakt is gefouilleerd, stelt intern onderzoek

Bij bepaalde politiecontroles kunnen agenten overgaan tot het gerechtelijk fouilleren, of de personen in kwestie aftasten op zoek naar bijvoorbeeld drugs of wapens. Dat gebeurde eind vorig jaar ook in Gent. Jongeren van 14 en 16 jaar zijn daar na incidenten op de Korenlei en in Oostakker opgepakt en gefouilleerd. Er werd naakt gefouilleerd. Vooral bij het laatste hadden de ouders van de jongeren vragen. De dienst intern toezicht van de Gentse politie startte daarop een intern onderzoek. Een aantal ouders hebben ondertussen ook een persoonlijk gesprek gehad met de korpschef.