Justitieminister Van Quickenborne over Dave De Kock:  "Meer plaats nodig in psychiatrie voor dit soort psychopaten"  

De gevangenis van Tilburg had tussen 2010 en 2015 gevraagd om De Kock te plaatsen in een psychiatrische instelling, maar op die vraag is toen niet ingegaan. "In de psychiatrie was toen niet genoeg plaats", aldus Van Quickenborne. Justitie heeft dan beslist om de man over te brengen naar Ruiselede om daar van zijn drugsverslaving af te raken. In juli 2017 kreeg hij een enkelband. In december 2018 had hij zijn straf volledig uitgezeten.