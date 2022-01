Al meer dan 100 kandidaat-gidsen voor vernieuwd Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen

Een gids die nu al aan de slag is, om groepen rond te leiden in het nieuwe, maar nog lege gebouw, is stadsgids en "beroepsantwerpenaar" Tanguy Ottomer. Hij heeft er ooit ook gewerkt. Het was dan ook een blij weerzien, na vele jaren. "Het was heel emotioneel", vertelt hij op Radio 2 Antwerpen. "Het was sowieso al een mooi gebouw, maar de manier waarop het gerenoveerd werd en er een nieuw museum ingeplant werd, is fantastisch. De mond van de Antwerpenaar en van bezoekers uit de hele wereld gaat openvallen."

Ook hij hoopt dan ook op veel enthousiaste kandidaat-gidsen. "Ik weet nu al dat het gaat inslaan als een bom, wanneer het open gaat. Dat is het mooiste museum van België, en als Antwerpenaar zeg ik met wat zin voor overdrijven zelfs van de hele wereld", lacht Ottomer. "Dat gaat België opnieuw of extra op de kaart zetten op het gebied van kunst."