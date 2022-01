Koeltransport met geslachte varkens kantelt in Ruiselede

Rond 23.30 uur reed het frigotransport van vleesgroothandel Amnimeat uit Anderlecht van het slachthuis in Tielt richting E40 in Aalter. Ter hoogte van Ruiselede ging het langs de Aalterstraat mis. Om een nog onduidelijke reden raakte de vrachtwagen aan de rechterkant van de weg in de zachte berm. De wielen ploegden zich enkele tientallen meters door het gras en de modder.

Wellicht probeerde de chauffeur opnieuw volledig op de rijweg te komen en overcorrigeerde hij daarbij. De lading en koelvrachtwagen gingen aan het slingeren en zorgden ervoor dat het gevaarte kantelde, nog enkele meters over het wegdek schoof, om tenslotte met een klap aan de overkant van de weg tegen een boom terecht te komen. De chauffeur zat gekneld in zijn cabine en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij kreeg de eerste zorgen van een MUG-team en een ambulance. Op het eerste zicht leek hij vooral aan het bekken geraakt.

Door het ongeval bleef de N37 plaatselijk even volledig voor alle verkeer afgesloten. De takelwerken namen nog een hele tijd in beslag. Eerst moest de lading geslachte varkens uit de frigowagen gehaald worden. Het vlees werd afgevoerd voor vernietiging.