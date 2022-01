Laat eigenaars van afgelegen huizen zelf hun afvalwater zuiveren, vragen milieuverenigingen

Hij noemt de open brief niettemin “een zeer terecht pleidooi”, en wijst erop dat Vlaanderen al subsidies voorziet om IBA’s een duw in de rug te geven. Op die manier werden er in 2019 nog 906 installaties (deels) gefinancierd. Maar die Vlaamse subsidies, van 1.750 tot 3.500 euro, komen terecht bij de gemeentebesturen, en niet bij de particulier (wat de Watercoalitie voorstelt). Dat komt doordat het de gemeentebesturen zijn die verantwoordelijk zijn voor waterzuivering en riolering. “En het is beter dat de rioolbeheerder de afweging maakt waar je best een IBA plaatst of riolering aanlegt.”