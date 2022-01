Luchthaven Deurne trekt aanvraag voor eeuwigdurende milieuvergunning in

De LEM, de uitbater van de Antwerpse luchthaven trekt zijn aanvraag in voor een eeuwigdurende milieuvergunning. Afgelopen zomer kwam er veel protest tegen die plannen. Burgers uit Borsbeek, Mortsel en Antwerpen dienden ruim 2.600 bewaarschriften in. Intussen kwamen er ook negatieve adviezen vanuit de milieu-inspectie en het Agentschap Natuur en Bos. Mogelijk heeft dat de LEM ertoe aangezet om de aanvraag stop te zetten.

De lopende vergunning van de LEM om vliegactiviteiten in Deurne uit te voeren, vervalt op 17 juni 2024. Het Departement Omgeving laat weten dat de LEM werkt aan een nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag met een uitgebreide milieu-effectenstudie, een zogenoemd project MER. Dat moet onafhankelijk in kaart brengen wat de impact is van de luchthaven op de buurt en het milieu.

Later meer.