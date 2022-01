Luisteraar Eva getuigt over oplichters op tweedehandsplatformen: "Ik zag mijn rekening plots leeglopen"

De Economische Inspectie heeft in 2021 opvallend veel meldingen gekregen van slachtoffers van oplichting op tweedehandsverkoopplatformen. "We registreerden bijna 900 meldingen over fraude bij tweedehandsverkoop", vertelt woordvoerder Lien Meurisse. "De schade is groot. Oplichters hebben 434.884,32 euro buitgemaakt."