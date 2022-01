Maker van bekende kunstwerk "De kotmadam" op Oude Markt in Leuven is overleden

Het idee voor het standbeeld kwam eigenlijk van de organisatoren van Marktrock, het stadsfestival in Leuven. “De Oude Markt werd in 1983 heringericht”, vertelt Guido Hoeven van Marktrock. “Maar er was geen inhuldiging zoals dat normaal gebeurt. Daarom bedacht ik om een bas-reliëf in de kasseien te maken als bedanking aan de stad. Dat was een goed idee, want het kostte niet veel. Maar dat is dan een eigen leven gaan leiden en uiteindelijk is het dan een beeld van "De kotmadam" geworden. Het is een bezienswaardigheid geworden zoals Manneken Pis in Brussel."