Moeder van Miguel (2) die overleed na mishandeling door Dave De Kock reageert: “Dit had nooit opnieuw mogen gebeuren”

Sandra Verbeek was 14 jaar geleden 5 weken samen met Dave De Kock toen haar zoontje Miguel in subcomateuze toestand naar het ziekenhuis werd gebracht en daar later overleed. De Kock woonde in bij haar en kookte en zorgde mee voor Miguel. Hij knuffelde ook met Miguel, vertelt Sandra Verbeek zeer geëmotioneerd aan de regionale zender RTV. “Miguel bleef ook constant naar Dave toegaan en ze speelden veel samen. Ik had dus niet echt een reden om te denken dat er iets mis was of dat er iets fout gebeurde met Miguel.”