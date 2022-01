Rusland schuift nog meer troepen door naar Wit-Rusland, ook vandaag weer diplomatiek overleg over Oekraïne

Het hele conflict over Oekraïne gaat dus grotendeels over de positie van het land in Europa. Moet het toetreden tot de NAVO en zich op de EU en het Westen richten of blijft het in de Russische invloedssfeer? Volgens sommigen ligt de oplossing niet in een van die twee keuzes, maar net in een neutrale tussenweg.

In een opiniestuk in De Standaard en in het Radio 1-programma "Nieuwe feiten" stelt hoogleraar Internationale Politiek Tom Sauer (UAntwerpen) dat Oekraïne er het meest baat bij zou hebben om een bufferstaat tussen oost en west te worden en een neutrale status te verwerven. Oekraïne zou er economisch op vooruitgaan en veiliger worden in dat geval, meent Sauer.

Sauer stelt ook dat het veiligheidsvraagstuk na de Koude Oorlog verkeerd is aangepakt in Europa. "We hadden Rusland daar meer moeten bij betrekken."