Nederlandse speurders doorzoeken huis in Koudekerke waar Dave De Kock recent verbleef

Omdat De Kock in Nederland is opgepakt en Dean ook daar is teruggevonden, ligt het zwaartepunt van het onderzoek ook bij onze noorderburen. Speurders zoeken vandaag op het eiland Neeltje Jans ook voort naar sporen, het is namelijk nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Forensisch onderzoek moet uitwijzen of er een misdrijf heeft plaatsgevonden op het eiland.