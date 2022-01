Organisatoren van Kuurne-Brussel-Kuurne slaan wielrenner Julien Vermote letterlijk aan de haak

De organisatoren van de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne hebben renner Julien Vermote letterlijk aan de haak geslagen voor hun nieuwe affiche. Daarop zie je de Kortrijkse wielrenner aan fietshaken hangen in het atelier van een fietsenmaker, terwijl een schoenmaker zijn schoenplaatjes juist zet. De affiche luidt: "Get ready for the weekend", wat we Vermote ook exact zien doen. "Het was een bijzondere manier om te poseren", zegt Julien Vermote.

"Ze hadden mij omhooggetrokken aan een katrol en dan moest ik zo blijven hangen. Het idee erachter is dat alles perfect afgesteld wordt om te tonen dat ik helemaal klaar ben voor het openingsweekend. De pose was niet echt helemaal comfortabel maar goed", lacht de Kortrijkse wielrenner. "Het is een wedstrijd dicht bij mij thuis dus het ligt me ook wel nauw aan het hart ligt. En zeker als ze mij er dan van tussen uithalen om op de affiche te staan, dan is dat toch wel erg mooi."