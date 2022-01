Oud-kandidaten "The voice of Holland" getuigen over grensoverschrijdend gedrag van bandleider

Jeroen Rietbergen, de leider van de liveband van de show, gaf al toe dat hij contact van seksuele aard heeft gehad en seksueel getinte Whatsappberichten heeft gestuurd naar vrouwen die betrokken waren bij "The voice of Holland", maar dat hij die contacten destijds als wederkerig en gelijkwaardig beschouwde. Hij gaf toe dat zijn inschatting fout was en bood zijn excuses aan. Hij zette ook zijn medewerking aan het programma stop.

Gisterenavond kwamen in de RTL-talkshow "Beau" twee vrouwen getuigen over hoe het eraan toe ging achter de schermen van "The voice of Holland". Een van hen was Nienke Wijnhoven die deelnam in 2018. Aanvankelijk had ze een positieve indruk van Jeroen Rietbergen. "Het is gewoon een heel charmante man, hij is zo lief", zegt ze. "Je bouwt een dusdanige band op, dat je zelf het moment dat het grensoverschrijdend wordt niet meer ziet, dat punt is zoek."