Oude pmd-zakken worden niet langer meegenomen: “Heel wat zakken bleven staan”

"Eigenlijk is de nieuwe blauwe zak al sinds 1 januari verplicht, maar we hebben onderschat hoe groot de voorraad van oude zakken nog was bij de mensen thuis. Daarom hebben we in de afgelopen weken een oogje toegeknepen en de oude zakken nog meegenomen. Maar die overgangsperiode is nu voorbij", weet Luypaerts. Wie nog een voorraad heeft van oude volledige rollen, kan die in het recyclagepark omruilen voor nieuwe zakken. De oude zakken worden dan gerecycleerd.