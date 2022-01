Is "wonder van Portugal" verleden tijd? Ondanks hoge vaccinatiegraad opnieuw slechtere coronacijfers

Als we kijken naar ons land zien we ook dat een verschil in maatregelen, vaccinatiegraad en bevolking tot verschillende coronacijfers kan leiden. Zowel voor het aantal besmettingen als het aantal overlijdens liggen we tussen Portugal en Nederland in. We hebben in ons land geen harde lockdown zoals in Nederland, maar wel andere beperkingen zoals de sluiting van het nachtleven. Ook de vlot lopende boostercampagne zorgt ervoor dat de cijfers niet meer de pan uitvliegen, besluit biostatiticus Geert Molenberghs.