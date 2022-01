Rechtbanken Antwerpen en Mechelen op zoek naar zittingsbodes

Er is al langer een tekort aan zittingsbodes op de rechtbanken. Op de rechtbank afdeling Antwerpen zijn er momenteel 15 maar dat is te weinig, zegt Ahlam Dezza. "We merken dat dat soms wel te weinig is. Zeker wanneer er een assisenzaak is, dan zijn daar al een aantal bodes waardoor er op gewone zittingszalen dan een tekort is."