Roeselare onthardt 4 keer meer dan voorzien rond de Sint-Jozefkerk

"De Sint-Jozefkerk is een generatiewijk die zienderogen aan het verjongen is. Een onthardingsproject en een doorgedreven vergroening van deze wijk zijn dus zeker op hun plaats", zegt Francis Debruyne, schepen van Openbare Werken in Roeselare. "Zeker in een verharde stad als Roeselare. Door water beter te laten infiltreren in de bodem, kunnen we de waterhuishouding beter beheersen. Er staan nog heel wat dergelijke projecten op stapel in de stad."