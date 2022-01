Schaatsster Sandrine Tas bereidt zich voor op de Olympische Winterspelen: "Volgende week vertrek ik eindelijk"

Maar toch schaatst Tas nog niet zo heel lang op professioneel niveau. "Ik was intens bezig met skeeleren en ben iets meer dan een jaar geleden ook intensief beginnen schaatsen. Ik kan gelukkig met al mijn vragen over de materialen of bepaalde tactieken terecht bij Bart Swings. We kennen elkaar al heel lang, want we komen allebei uit het skeeleren. We hebben ook vaak samen in de nationale ploeg gezeten. Het is een fantastische ervaring om van iemand te kunnen leren die aan de top staat in de Massastart."