Schachtbokken in Houthalen-Helchteren krijgen renovatiebeurt

In Houthalen-Helchteren wordt momenteel een scan gemaakt van de twee schachtbokken. Met een hoogtewerker worden de twee metalen constructies volledig digitaal in beeld gebracht. Dat moet samen met de oorspronkelijke plannen die in het museum in Beringen liggen, een volledige renovatie vergemakkelijken. De twee schachtbokken zijn erg aangetast door roest, de omgeving errond is afgezet omdat er brokstukken naar beneden vallen.