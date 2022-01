Scholen waarschuwen voor nieuwe tabakssoort in omloop: "Snus klinkt knus maar dat is het niet"

"Snus is het Zweedse woord voor zuigtabak", legt Yorens uit. "Het is daar ook ontstaan want Zweden was een van de eerste landen waar een algemeen rookverbod werd ingevoerd. Om dat te omzeilen, hebben ze daar een vorm van tabak ontwikkeld waar je op kan zuigen."



Hoe gebruik je snus? "Je stopt het tussen je tandvlees en je bovenlip, want daar is een grote doorbloeding en zo wordt het snel opgenomen in het lichaam", toxicoloog. "Het bestaat in tabletvorm of in een zakje. Het wordt vermengd met gestoomde en gemalen tabak en allerlei aroma’s en smaakstoffen. Eenmaal het grootste deel opgenomen, wordt het uit de mond verwijderd."