KLAAR: Slaaptekort bij tieners

Moet de school later beginnen om rekening te houden met het bioritme van jongeren? Volgens een nieuwe studie is dat geen gek idee.

De voorbije jaren doken er al meerdere dergelijke onderzoeken op en steeds komen de onderzoekers tot de conclusie dat langer slapen ’s ochtends een bijzonder positieve impact zou hebben op het mentale en fysieke welzijn van jongeren tussen 13 en 18 jaar oud. Als de scholen later zouden beginnen, zou het beter gesteld zijn met de alertheid, het welbevinden, de concentratie én de schoolresultaten.

Dit onderzoek wakkert zo opnieuw het debat aan over het startuur van de scholen. In dit KLAAR-pakket verzamelen we ook informatie over het belang van slaap voor het tienerbrein en waarom tieners momenteel te weinig slapen.