Standbeeld van omstreden generaal Jacques de Dixmude besmeurd met rode verf in Diksmuide

Waarom de vandalen het standbeeld van generaal baron Jacques de Dixmude beklad hebben is nog niet duidelijk. Al is de figuur van de generaal al verschillende keren in opspraak gekomen in discussies over de rol die hij speelde in de slavernij in Belgisch-Congo. Hij werd er onder Leopold II districtscommissaris van het rubberwingebied.



Aan de andere kant speelde Jacques de Dixmude een belangrijke rol tijdens de Eerste Wereldoorlog in de slag om de IJzer. Hij slaagde er namelijk verschillende keren in het bruggenhoofd aan de IJzer uit handen van de Duitsers te houden en raakte daarbij ook zelf gewond. Daarvoor werd hij indertijd beloond met het grootlint in de Leopoldsorde, de hoogste onderscheiding in België.