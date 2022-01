Steeds meer autoschade door marters in Vlaanderen

Ze zien er schattig uit, maar het zijn geduchte roofdieren, die behoorlijk wat schade kunnen aanrichten. Ze hebben een voorkeur voor auto's waar ze onder de motorkap graag kabels stuk bijten. En hun populatie groeit gestaag. Vroeger leefden ze vooral in Wallonië. Maar intussen verspreiden ze zich ook al massaal in Vlaanderen, eerst langs de taalgrens in Limburg en de streek ten oosten van Leuven. Maar nu stelt de Vlaamse Automobilisten Bond ook al een sterke stijging vast in de provincie Antwerpen.