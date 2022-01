TIJDSLIJN - Wat is er met kleuter Dean (4) gebeurd tussen woensdag 12 januari en maandag 17 januari?

Dave De Kock brengt Elke Verberckmoes in de loop van de ochtend naar het psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas, waar ze doorheen de week verblijft voor een behandeling. Haar zoontje Dean zal zoals afgesproken die woensdagavond blijven logeren bij Dave en zijn vriendin in Sint-Gillis-Waas.

Elke Verberckmoes is bevriend met het koppel en stelt vertrouwen in hen. ’s Avonds heeft Verberckmoes naar eigen zeggen nog contact met haar zoontje om te vragen hoe het met hem gaat. Het is de laatste keer dat ze iets van Dean zelf hoort.