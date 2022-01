Tragische nieuws van Dean roept ook vragen op bij kinderen: 6 tips om hier als ouder of leerkracht juist mee om te gaan

Maar niet elk kind begint er zelf over en dan is het volgens Declercq ook niet per se nodig om er een gesprek over te hebben. "Wij raden niet aan om met heel jonge kinderen dit gesprek aan te gaan, tenzij het echt leeft op de speelplaats of ze er zelf over beginnen."

"Als dat niet zo is, moet je er zeker niet spontaan over beginnen aan tafel. Maar wees dan wel aandachtig voor signalen", vult Declercq aan. "Heel veel kinderen zullen er niet over beginnen omdat ze hun gevoelens niet kunnen verwoorden of omdat ze introvert zijn. Dan is het wel goed om je kind te kunnen lezen of aan te voelen dat er iets speelt. Geef dan zeker aan dat je er bent als je kind je nodig heeft."