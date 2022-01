Moeizame hulpverlening aan Tonga door onbereikbare luchthaven, vulkaanuitbarsting veroorzaakt olievervuiling in Peru

De inwoners van Mango, Atata en andere kleinere eilanden zullen daarom geëvacueerd worden. De marine is ook al begonnen met het leveren van water, voedsel en tenten aan de Ha'apai-eilanden.



"Mogelijk zijn er veel meer doden, we bidden dat dat niet het geval is", zei Curtis Tu'ihalangingie van de ambassade in Australië aan het persagentschap Reuters. Gisteren is ook een noodsignaal uitgestuurd vanop een van de Ha'apai-eilanden.

Tu'ihalangingie noemde de Nieuw-Zeelandse foto's "alarmerend". "Het is heel alarmerend om te zien dat de golven mogelijk van de ene kant naar de andere over Atata zijn gegaan." Volgens het VN-agentschap voor de coördinatie van humanitaire zaken liet de marine van Tonga weten dat de regio getroffen is door golven van 5 tot 10 meter.