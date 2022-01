Halve eeuw verborgen in struikgewas, nu weer in de belangstelling: de oude locomotief van Zellik

In Zellik, bij Asse, ligt al vele jaren een oude treinlocomotief verscholen in een bosje achter een groot magazijn. Sinds een wandelaar een foto van de locomotief postte op de sociale media, staat de trein ineens weer in de belangstelling en is er sprake om de oude trein te verplaatsen. Maar wat is het verhaal achter die trein? We vroegen het aan fotografe Claudia Neukermans, die de verborgen locomotief al fotografeerde in 2014.