Vilvoorde geeft gratis zelftests aan kinderen uit kwetsbare gezinnen

De toename van het aantal besmettingen met de omikronvariant zorgt ook in Vilvoorde voor problemen in de scholen en de zorginstellingen. "De relatief lage vaccinatiegraad, de hoge densiteit en de intensieve interactie met de hoofdstedelijke bevolking zorgen ervoor dat COVID-19 vandaag harder toeslaat in de Vlaamse rand rond Brussel dan elders in Vlaanderen", stelt burgemeester Hans Bonte (Vooruit).