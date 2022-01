Viva Sara Kaffée in Kortrijk zoekt overnemer

De zaken gaan goed, ondanks corona, maar de broers kozen er toch voor om de horecazaak over te laten. “Het is tijd voor een ander hoofdstuk”, zegt Bart Deprez. “Peter en ik zijn sterker als we samen zitten, dan borrelen de ideeën gewoon naar boven. De laatste tijd zaten we elk op onze plek, Peter in Vichte en ik hier in Kortrijk. In april vernieuwen we de productiehal en machines van de branderij, naast de Viva Sara Shop hier in Kortrijk starten we met een tweede winkel in Waregem. We werken aan een B2B-platform en onze webshop krijgt een nieuwe look. Topchefs komen over de vloer om te brainstormen over nieuwe concepten en gerechten. En we willen ons naast de groothandel en horecazaken ook meer concentreren op de particuliere markt.”