Vlaanderen rouwt mee met mama van Dean: "Familie heeft nood aan mensen die er ook over drie maanden nog zijn”

Als rouwexperte krijgt Scaut ook veel vragen van ouders wier kleuters en jongere kinderen zich afvragen of het lot van Dean hen ook te wachten kan staan. "Het is heel belangrijk dat je als ouder daarover durft in gesprek gaan, hoe jong je kind ook is", adviseert Scaut. "Leg heel eerlijk uit wat er gebeurd is, maar benadruk vooral hoe uitzonderlijk dit is. Het is absoluut niet zo dat elke oppas of babysit nu een potentiële moordenaar is."