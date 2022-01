Vrouw dient een klacht in tegen ziekenhuis in Oudenaarde omdat door corona maar 1 bezoeker op de kamer mag

De moeder van Chantal De Stercke moet een lange periode revalideren in het ziekenhuis van Oudenaarde. Voordien werd ze tijdelijk verzorgd in het UZ van Gent. De bezoekregeling in beide ziekenhuizen is verschillend. "In Oudenaarde mag maar 1 persoon dagelijks een uurtje langs gaan. Dat moet voor de hele duur van de opname dezelfde zijn. In het UZ waren 2 personen per dag toegelaten en hadden we met de 4 kinderen een beurtsysteem. Mijn mama heeft een lange revalidatie te gaan, ik vind dat een absurde regel."

De vrouw hoopt dat alle vier de kinderen eens kunnen langs gaan bij de moeder. "We kunnen skypen, maar dan vraagt ze 'wanneer kom je?' Maar ik kan niet gaan want het is mijn zus die langs gaat. Als het maar over een periode van 1 of 2 weken zou gaan, dan overleven we dat wel, maar het kan voor maanden zijn. Het is onmenselijk dat het recht je ontzegd wordt om je mama te zien."