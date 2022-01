Vzw Golf van Licht en Wevelgem delen 1.000 fietslichtjes uit

De vzw Golf van Licht wil op deze manier een kettingreactie starten in Vlaanderen en het onderdompelen in een golf van licht. “Ondertussen zijn we al actief in een 50-tal gemeenten en hebben al meer dan 30.000 lichtsetjes verdeeld”, zegt Nuitten. “Wevelgem is niet de eerste gemeente die op de kar springt, maar het bestuur zorgde wel voor een mooie injectie door de aankoop van de lichtjes.”