In Sint-Niklaas wordt een wake gehouden voor de 4-jarige Dean uit Beveren die gisteravond dood teruggevonden is in Zeeland. Het idee voor de wake komt van een vrouw uit Sint-Niklaas. Zij zette een oproep op Facebook. Ze wil iedereen die dat wil, de kans geven om samen in gedachten bij Dean te zijn en steun te betuigen aan zijn familie.