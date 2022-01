Peizegem krijgt dan toch eigen waterzuiveringsstation: "Eindelijk kunnen we ons afvalwater zuiveren"

Het dossier zat een tijdlang geblokkeerd, maar nu lijkt er dus toch schot in de zaak te komen. "We hebben een akkoord met Londerzeel en Buggenhout over de plaats waar het station gebouwd zal worden. Het komt in de Peisegemstraat, vlakbij het Buggenhout bos. Ook de Vlaamse overheid is akkoord en we hebben de buurtbewoners intussen ingelicht. We hebben afgesproken om het gebouw zo goed mogelijk in de natuur in te passen."

Watermaatschappij Aquafin zal het station bouwen in samenwerking met de gemeente en netbeheerder Fluvius. Op de langere termijn is het de bedoeling om ook een heleboel Londerzeelse en Buggenhoutse gezinnen aan te sluiten op het waterzuiveringsstation. De gemeente hoopt dat alles in 2027 klaar zal zijn.