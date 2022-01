Wetters buddytraject voor nieuwkomers in de gemeente is een succes en wordt voortgezet

"Het project loopt goed. Het moeilijkste is om de juiste match te vinden", volgens schepen De Wilde. "Het eerste contact tussen buddy en nieuwkomer is altijd wat schoorvoetend, maar er is veel bereidheid van de nieuwe inwoners om de gemeente te leren kennen. Maar de leefwereld tussen buddy en nieuwkomer moet aansluiten. Ze moeten gelijklopende interesses hebben."

Daarom is het belangrijk dat zich ook jonge vrijwilligers met kinderen hebben gemeld om aan het project mee te werken. "De nieuwkomers zijn vaak jong en hebben kleine kinderen. De mensen die willen buddy zijn, hebben ook vaak jonge kinderen, en dat is zeer goed." De schepen merkt ook dat het buddyproject helpt voor de inburgering. "We hebben een groot aanbod aan sport en cultuur, maar vaak bereiken we de inburgeraars niet. Als de vrijwilligers hen meenemen, lukt dat wel."