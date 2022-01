Italië kiest nieuw staatshoofd: ruilt Mario Draghi functie van premier voor die van president (en dreigt dan chaos)?

Niet meer in de running is viervoudig premier Silvio Berlusconi, wiens naam ook wekenlang de ronde deed. Hoewel Berlusconi, verwikkeld in tal van rechtszaken en schandalen, niet meteen de "rustige vastheid" in huis die met de presidentiële functie in verband wordt gebracht, was hij toch als kandidaat naar voren geschoven door het rechtse blok, met daarin de Lega van Matteo Salvini, het uiterst rechtse Fratelli d'Italia en Berlusconi's eigen Forza Italia.