"Wij zoeken goe volk": VDAB lokt in Leuven horecapersoneel op een ludieke manier

De VDAB heeft een mobiele keuken gezet aan het Leuvense station waar korte workshops gegeven worden rond het bereiden van kleine gerechten en mocktails. "Met die workshops willen we mensen laten proeven van horecatechnieken", legt Ostyn uit. "Wij kunnen dan kijken of die man of vrouw meteen aan de slag kan of we nog bijscholing kunnen geven. We willen niet alleen werkzoekenden warm maken voor de horecasector, ook mensen die hun job een nieuwe wending willen geven. Maar ook mensen die een uitkering krijgen van het OCMW of jongeren die in begeleiding zijn bij een jongerenorganisatie. We kunnen hen een boeiende job aanbieden in de horeca."